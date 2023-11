Geen schoonheidsprijs, maar Belgische ploegen doen wel uitstekende zaak voor coëfficiënt

De Belgische landskampioen lijkt de komende jaren zo goed als zeker van een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League. Met 1.200 punten erbij op de coëfficiëntenranglijst staat België wat steviger op de achtste plek.

Club Brugge had de grootste bijdrage met een overwinning tegen Lugano (+0.400) en de zekerheid over Europese overwintering (+0.200). Ook KAA Gent deed zijn duit in het zakje met een zege in IJsland (+0.400). Met het gelijkspel tegen Ferencvaros voegde Genk er nog 0.200 punten bij.

Ondanks de twee nederlagen van Antwerp in de Champions League en Union in de Europa League doet België op de vierde speeldag beter dan eerste achtervolger Turkije, maar ook dan Portugal, Schotland, Nederland en Frankrijk.

De top 10 van de UEFA-ranking is zeker van een rechtstreeks Champions League-ticket. Aangezien België nu dichter bij nummer 7 Portugal staat dan bij nummer 9 Turkije, mogen de Belgische ploegen zich in de handen wrijven.

Vorig jaar stond ons land nog 13e in de ranglijst. Omdat ons dramatische Europese seizoen van 2017-2018 (met amper 2.600 punten) wegviel, begon België wel op een virtuele 10e plek aan het huidige seizoen.