Van Bommel gelooft in kansen zonder Alderweireld en Butez: "We lopen niet weg van de uitdaging"

"Bij Jean is het verhaal dat zijn vrouw zwanger is. De geboorte van zijn kind staat te gebeuren. Ik heb altijd gezegd dat familie voorgaat op voetbal. Daarenboven had hij een klein beetje last. Dus had hij twee redenen om thuis te blijven."

"We hebben besproken of het wel verstandig was om te spelen. Ik wil hem niet voor langere tijd kwijtraken, dus hebben we samen besloten om hem thuis te laten."

"Toby is onze aanvoerder. Hij is superbelangrijk voor ons, maar hij speelt al een paar wedstrijden met last", is Van Bommel realistisch.

Met 0 op 9 beleefde Antwerp tot dusver weinig plezier aan zijn debuut in de Champions League.

"Mentaal is dat heel moeilijk", geeft de trainer toe. "Vorig jaar wonnen we alles. Deze zomer pakten we de Supercup en kwalificeerden we ons voor de Champions League."

Een schril contrast met hoe The Great Old de groepsfase ervaart.

"Op die avond in Athene zei iedereen dat het niet mooier kon worden voor de club. Het was de eerste keer in de clubhistorie, de resultaten zouden minder uitmaken."

"De Champions League is het mooiste wat er is, maar als je drie keer verliest, slaat iedereen je ermee rond de oren. Ga dan maar aan je groep vertellen dat ze goed bezig, dat je stappen maakt en de tegenstander domineert", deelt Van Bommel.

"Maar de tegenstander past zich meteen aan. Dat is het verschil met de Europa League of Conference League. Daar zouden we nu minstens drie of vier punten hebben."



Van opgeven, wil de coach nog niet weten. "We lopen niet van de uitdaging weg. We moeten nu ook tonen dat we het niveau halen om te kunnen winnen. Of dat ook lukt, is nog een andere vraag."