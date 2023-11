Ziedende Mikel Arteta spreekt schande over refs in Engeland: "Ben beschaamd hier deel van uit te maken"

Anthony Gordon maakte het enige doelpunt in Newcastle-Arsenal, maar niet nadat de VAR de fase langdurig had bestudeerd.



Was de bal over de achterlijn geweest? Was er geen fout aan vooraf gegaan? Of stond de speler misschien buitenspel?



Uiteindelijk werd de goal goedgekeurd, waardoor Arsenal-coach Mikel Arteta zich achteraf bestolen voelde.



"Dit is absoluut niet aanvaardbaar", begon de Spanjaard nog rustig. "We hebben de match verloren door een duidelijke dwaling. Het is gênant, het is een schande."