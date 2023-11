Moeders in het peloton, oerkracht op twee wielen: "Het is mooi dat het geen taboe meer is"

"Het is het bewijs dat vrouwen echt sterk kunnen zijn", vertelt Deignan. "We kunnen de Hel van het Noorden trotseren, maar toch ook vrouwelijk zijn. We kunnen toprenster én moeder zijn."

De naam van de baanbreker is gevallen. De Britse Deignan werd van wielrennen alleen niet meer gelukkig en zette haar carrière bewust tweemaal op pauze om moeder te worden. Daarna won ze nog Luik-Bastenaken-Luik, La Course en Parijs-Roubaix.

"Ik had zoveel sportieve dromen, dus ik dacht altijd dat als we kinderen wilden, dat ik moest stoppen met wielrennen. Maar in het vrouwenwielrennen is er zoveel veranderd. En in mijn ploeg Lidl-Trek heb ik het voorbeeld van Elizabeth Deignan ."

Een maand geleden behaalde Ellen van Dijk (36) haar grootste zege: ze beviel van een zoon Faas. De drievoudige wereldkampioene tijdrijden is zo de volgende in het rijtje van moeders in het peloton. Een fenomeen dat almaar meer ingeburgerd lijkt te raken.

"Als wielrenner weet ik wel wat afzien is, maar dit ging alles toch ver te boven. Maar toen ie er eenmaal was, ben je alles meteen vergeten."

"Het liefste wat ik deed was profrenster zijn, maar ik had wel echt die kinderwens. Dat heb ik ook zo bij onze ploegmanager voorgelegd. Uiteindelijk heeft hij dan gezegd: We geven je een contract van twee jaar, en dan zien we wel . Het is geweldig dat ik die steun heb gekregen."

Deignan soleerde in 2021 naar de zege in Parijs-Roubaix.

Fysieke voordelen

Maar zo was het niet altijd. Jolien D'hoore zette in 2021 wel een punt achter haar carrière om aan een nieuwe fase te kunnen beginnen: die van het moederschap.



"Sportief was het gewoon een mooie kans om toen te stoppen na de Spelen van Tokio, maar het was niet bepaald dat ik dan al kinderen zou krijgen. Door privéomstandigheden is het dan iets later gebeurd", getuigt D'hoore.



Waar zwangerschap in het peloton enkele jaren geleden nog niet echt een gespreksonderwerp was, zijn er vandaag tal van voorbeelden. Dat juicht D'hoore toe. "Het is mooi dat het nu wel kan, het is geen taboe meer. Het gaat niet zozeer over het feit of je al dan niet kan blijven sporten tijdens een zwangerschap."

Toch werpt de vraag zich op: kan je aan topsport blijven doen tijdens een zwangerschap? Volgens sportgynaecoloog Luc Baeyens wel. Hij begeleidde in de jaren 80 en 90 vijfvoudig Gouden Spike en veldloopster Lieve Slegers. "En zij is Belgisch kampioene kunnen worden een maand of drie na een bevalling."