Italiaanse kranten buizen "de geest" Romelu Lukaku na clash: "Hij deed alles fout"

Gazzetta: "Lukaku, een geest"

De Gazzetta dello Sport deed er vorige week alles aan om de terugkeer van Romelu Lukaku naar San Siro zo vurig mogelijk te maken.

Na een anonieme partij was de roze krant niet mals voor de Rode Duivel. Het woord "geest" staat naast zijn naam in de titel.

"Voor Lukaku, de meest geanticipeerde speler van de avond, was het een spookachtige wedstrijd", schrijft de Gazzetta. "De Belg, zoals verwacht veel uitgejouwd, raakte heel weinig ballen aan, zonder ooit een noemenswaardige actie te maken."

De punten waren dan ook niet mals: 4,5 op 10. "Het kan het effect van het fluiten zijn geweest, of misschien de slechte dag, maar een Lukaku die zo onderuit ging in Italië was zelden gezien", verklaart de krant. "Hij deed alles fout."