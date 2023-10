Claire Michel rondt haar seizoen af met 8e plaats op wereldbeker triatlon in Japan

Claire Michel, die haar laatste wedstrijd van het seizoen afwerkte, was 1'28" trager dan de Italiaanse Bianca Seregnu. Die won in 1u59'43" voor de Amerikaanse Gwen Jorgensen (2u00'01") en de Luxemburgse Jeanne Lehair (2u00'10").



Michel kwam als 29e uit het water, op 39 seconden van de leiders, vond net geen aansluiting voorin tijdens het fietsen, maar haalde tijdens het lopen (vijfde tijd met 34'47) nog een tiental concurrentes in.



Ze behaalde zo een nieuwe top 10-plaats in de wereldbeker, nadat ze eerder dit seizoen tweede was geworden in Chengdu (Chn), vierde in Tongyeong (ZKo) en zesde in Tanger (Mar).



De slotmanche van de WB staat op 12 november in Vina del Mar in Chili op het programma.