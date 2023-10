De Super League als toekomst van de wielersport? "Koers is nu iets van de vorige eeuw"

Waarom is er nood aan een Super League?

Persagentschap Reuters onthulde gisteren dat topploegen zoals INEOS Grenadiers en Team Jumbo - Visma het wielrennen in een nieuw jasje willen steken. Zij denken aan een Super League.

"Wielrennen is een slapende reus. De sport verdient een modern businessmodel, vooral voor de ploegen", legde Richard Plugge van Jumbo-Visma uit.



"Momenteel is koers iets van de vorige eeuw", pikt Renaat Schotte in.

"Er moet iets gebeuren als wielrennen mondiaal iets wil blijven betekenen. Het wielrennen mag niet blijven surplacen of zelfs bergaf gaan."

"In Italië was wielrennen sport nummer 2, na voetbal. Dat is het lang niet meer", weet onze Italofiel.

"Ik vind het tekenend voor de situatie waarin het wielrennen zich bevindt. En erg jammer ook, want wielrennen blijft een fantastische sport."