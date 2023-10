De koers op zijn kop? Handvol wielerteams onderzoekt mogelijkheid tot "Super League"

In de marge van de voorstelling van het parcours voor de Tour de France heeft persagentschap Reuters een verhaal naar boven gespit dat de wielerwereld wel eens op zijn kop zou kunnen zetten.



Wielerteams klagen al jaren over het huidige model, waarin alle macht bij een beperkt aantal organisatoren ligt, waarvan ASO (Tour, Vuelta, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, ...) de bekendste is.



Het is de teams een doorn in het oog dat nagenoeg alle tv-gelden in de zakken van die organisatoren belanden, waardoor zij zelf te sterk afhankelijk zijn van sponsors om het hoofd boven water te houden.

In een poging om de koek - in hun ogen - eerlijker te verdelen, hebben 5 topteams (Ineos en Jumbo-Visma worden al zeker genoemd) de koppen bij elkaar gestoken. Het plan is om met een alternatieve competitie bestaande en nieuwe wedstrijden op één kalender te krijgen.



Consultancybureau Ernst & Young, een van de vier grootste consultancybedrijven, zou al in de arm genomen zijn om naar investeerders te zoeken. Een van de geïnteresseerde partijen zou CVC zijn, de voormalige eigenaar van de Formule 1.

Volgens de ingewijden die Reuters kon spreken, is het wel lang niet zeker of het ook effectief tot een nieuwe "Super League" zal komen. In 2012 sloegen al eens enkele teams de handen in elkaar voor de World Series Cycling, maar dat bleek een doodgeboren kind.