Kampioen Denver opent nieuwe NBA-seizoen met knappe zege tegen LA Lakers, Phoenix klopt nipt Golden State

Jokic bezorgde Denver in juni tegen de Miami Heat de allereerste titel uit de clubgeschiedenis. In het beslissende Game 5 tegen de Heat zette hij 28 punten en 16 rebounds neer, vanavond tegen de Lakers noteerde hij 29 punten, 13 rebounds en 11 assists.



Voor de wedstrijd kregen de Nuggets hun kampioenschapsring en werd de titelvlag gehesen in de Ball Arena. Het inspireerde de thuisploeg tot een snelle kloof van 18 punten.



De Nuggets hielden de voorsprong vast, al raakten de Lakers in het 4e quarter tot op 3 punten. Jamal Murray maakte 21 punten, Kentavious Caldwell-Pope 20.



Alle starters van LA haalden dubbele punten met LeBron James als topschutter met 21 punten in 29 minuten. De speeltijd van de 38-jarige "King" - de oudste speler in de liga - wordt goed in het oog gehouden bij het ingaan van zijn 21e seizoen.



"Dat helpt", glimlachte Murray. James, die ook nog 8 rebounds en 5 assists lukte, kwam 5 minuten minder in actie dan hij gewoon is. "Ik wil altijd op het parket staan", reageerde hij. "Vooral als je de kans hebt om de match te winnen of als je voelt dat je een impact kan maken. Maar er is een systeem opgezet en dat volg ik. Ik ben daar niet door verrast of boos."



Taurean Prince maakte 18 punten in zijn debuut voor de Lakers, Anthony Davis 17. Bij de rust stond er 63-54 op het bord. Een bezoekende tussenspurt van 0-13 leverde 87-84 op, een opmars die Aaron Gordon stopte met een driepunter.



