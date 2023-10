Van kwalificaties tot winst: Belgisch beachvolleyduo schrijft met "unieke prestatie" sprookje op Mallorca

Een flinke opsteker na een lange periode van blessureleed.

Sarah Cools en Lisa Van den Vonder hebben hun naam én België op de kaart gezet in de beachvolleybalwereld. Het Belgische duo was het sterkst in het Futures-toernooi van Mallorca – naast de Elite16 en Challenge-toernooien de meest toegankelijke competitie voor niet-profs.

"Om in Mallorca vanuit de kwalificaties een future toernooi te kunnen winnen, is echt een unieke prestatie", oordeelt trainer Eric Van Drom.



Zeker omdat de plaatsen op het beachvolleybalveld beperkt zijn.

"In het beachvolleybal staan er niet veel toernooien op de agenda, dus is de vraag om te spelen heel wat groter dan het aanbod", vertelt Van Drom. Net daarom is het geen evidentie om deel te nemen, zeker omdat het duo was weggezakt op de ranking.

En toch triomfeerden ze na een lange weg naar de top op het Spaanse eiland.