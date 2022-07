Beachvolleyballers Van den Vonder en Cools: "Geloven dat we met toplanden mee kunnen spelen"

"Je moet werk vinden waarbij het mogelijk is om op internationale toernooien te kunnen spelen"

Het Belgisch beachvolleybalduo Lisa Van den Vonder (23) en Sarah Cools (25) timmert rustig aan de weg naar de top. Dries Koekelkoren, voormalig volleybalspeler en beachvolleycoördinator van Volley Vlaanderen, weet als geen ander hoe moeilijk die weg is.

“Sarah en Lisa bewijzen nu al een aantal jaar dat ze het sterkste team zijn in België, maar ik denk dat ze hoger mogen mikken", vertelt Koekelkoren. "Als je kijkt naar de teams die ze al hebben verslagen op internationale toernooien, dan is dat hoopgevend. Maar we hebben helaas geen glazen bol.”

In Leuven speelden ze een Future-toernooi, het derde niveau op de internationale kalender, om zo punten te kunnen sprokkelen voor de wereldranglijst. Op dit moment staan ze op plek 78, voor de Olympische Spelen is plek 32 noodzakelijk.

“We geloven er wel in dat we met de toplanden mee kunnen spelen”, denkt Van den Vonder.

Niet evident, want ze combineren het beachvolleybal met een "gewone" job. “Je moet werk vinden waarbij het nog mogelijk is om op internationale toernooien te kunnen spelen”, vertelt Van den Vonder. “Dat is niet gemakkelijk.”