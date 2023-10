Duitse hoofdscout van KAA Gent verlaat de club, even jonge vervanger komt in plaats

Het vertrek van de 28-jarige Cardenas komt voor clubwaarnemers niet als een verrassing. Hij botste in het verleden immers regelmatig met trainer Hein Vanhaezebrouck.



In een statement van de club zegt hij KAA Gent "met pijn in het hart te verlaten": "Na drie fantastische jaren vind ik het tijd voor mezelf om door te stromen naar een rol met meer verantwoordelijkheid", klinkt het.



"Ik ben dankbaar voor de kans die CEO Michel Louwagie mij heeft gegeven en die ik heb kunnen terugbetalen met de kwaliteit van ons werk."



Marco Verheuge (27) neemt de vrijgekomen positie in. Hij was bij de jeugd van AA Gent al verantwoordelijk voor scouting en data-analyse.



"Dit is voor mij een heel mooie kans en een eer om in deze functie aan de slag te kunnen bij KAA Gent. Het is een uitdaging om mezelf te bewijzen bij het eerste elftal, maar ik ben er klaar voor. Ik ga er alles aan doen om de club te helpen, te beginnen vanaf de komende wintermercato."