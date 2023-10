BEKIJK: Een doelpunt voor de vrede: Zweed Nilsson eert terreurslachtoffers met goal en vredesgebaar

Gustaf Nilsson zat maandag nog in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, toen de Tunesiër Abdesalem Laoussed twee Zweedse voetbalsupporters had doodgeschoten in Brussel.

De aanslag liet een zware indruk na op de spits van Union. "Normaal is hij een opgetogen jongen, maar deze week was hij stiller. Begrijpelijk", zag ook coach Alexander Blessin.

Vier dagen na de aanslag kreeg Nilsson de kans om zijn overleden landgenoten te eren. Bij zijn vierde basisplek van het seizoen greep hij resoluut zijn kans en opende hij iets voor het halfuur de score. De Zweed vierde zijn zesde doelpunt van het seizoen met het vredesteken.

Een extra boodschap na de wedstrijd kon Nilsson niet geven, want de Zweed viel na 77 minuten uit met een hamstringblessure.