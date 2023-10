David Beckham, wereldster op én naast het veld: "Door zijn imago is hij zwaar onderschat als voetballer"

Goede voetballer, sympathieke jongen en trendsetter

Uit de recent gelanceerde Netflix-serie Beckham ontstond een heuse TikTok-trend waarbij koppels een liefdevol dansende Beckham en vrouwlief Victoria imiteren op "Islands in the Stream", een hit van Dolly Parton en Kenny Rogers uit 1978. Dat toont aan hoe sterk het merk "Beckham" nog is.



Een mens zou al bijna vergeten dat hij ooit nog gevoetbald heeft. Maar het begon dus allemaal als youngster bij Manchester United. "Men vergeet wel eens hoe goed hij was, dat is zeer zeker", graaft Frank Raes in zijn geheugen.



Hij was erbij op 24 oktober 2000, toen Anderlecht thuis het grote Manchester United van Alex Ferguson klopte met 2-1. Met 2 goals van

Tomasz Radzinski.



De Canadese Pool speelde trouwens nog in de Premier League (bij Everton) in het Beckham-tijdperk. "Hij is een heel goede, down-to-earth, sympathieke jongen", schetst Radzinski.



Die er bovendien ook altijd goed uitzag, weet styliste Linda Van Waesberge. "Hij is alleszins een trendsetter geweest en nooit een trendvolger."



