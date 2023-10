Jan Vertonghen na "donkerzwarte avond": "Raar gevoel als je je niet 100 procent veilig voelt"

"Wat een mooie voetbalavond had moeten zijn, met veel families en kinderen in het stadion, werd een donkerzwarte avond."

"Als iedereen op zijn manier daar zijn best voor zou doen, zou de wereld aangenamer zijn. Die boodschap heeft nu iets meer lading door wat er gisteravond is gebeurd."

"Mijn boodschap aan iedereen die voor zichzelf kan zorgen, is om ook iets voor anderen te doen. Dat begint bij het goede voorbeeld geven en respect tonen voor de medemens", legt hij uit.

Bij Radio 2 Antwerpen linkte Vertonghen het goeie doel aan de gebeurtenissen van gisteren in België-Zweden.

Jan Vertonghen heeft met zijn Jan Vertonghen-foundation zijn naam verbonden aan het project in Westerlo.

We wisten aanvankelijk niet veel meer dan de mensen in het stadion. Gelukkig konden we snel bij onze families terecht in een afgesloten ruimte.

Vertonghen en de andere Belgen waren onder de indruk van de aanslag in Brussel. "We wisten aanvankelijk niet veel meer dan de mensen in het stadion."

"Gelukkig konden we snel bij onze families terecht in een afgesloten ruimte. Er was een goede samenwerking tussen de stad Brussel, de Belgische Voetbalbond en de politie."

"Het is een raar gevoel als je je niet honderd procent veilig voelt. Ik denk dat vooral veel mensen aan Zweedse kant zich onveilig hebben gevoeld. Laten we hopen dat het snel overgaat."