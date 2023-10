Lommel blijft nog tot 2026 een halte in het WK motorcross

Wie motorcross zegt in ons land, zegt Lommel. En dat blijft dus zeker nog een tijdje zo. WK-promotor Infront Moto Racing verlengde het contract met de Limburgse organisatie immers tot 2026.

Dat nieuws werd bekendgemaakt bij de overhandiging van de prijs voor de beste Grote Prijs van het afgelopen jaar. "We zijn allemaal heel blij en dankbaar dat we deze award hebben gekregen", reageert organisator Johan Boonen op mxgp.com. "Iedereen is erg tevreden met dit nieuwe contract en we gaan de lijn doortrekken en dit niveau de komende drie jaar aanhouden. We zijn blij dat we die kans krijgen."

De technische zandomloop in Lommel wordt beschouwd als een van de meest uitdagende van het hele circuit. Afgelopen juli won Jago Geerts er voor eigen volk in de MX2, in de MXGP won Romain Febvre.

Ook David Luongo, CEO van Infront Moto Racing, noemt de contractverlenging "prachtig nieuws voor het WK MXGP en voor België". "Er komt in België een fantastische generatie rijders aan met Liam Everts, de broers Coenen en Jago Geerts, die in 2024 de overstap naar de MXGP maakt."