Hoe sterk is Simone Biles? "Zij verlegt telkens de grens: binnen en buiten de sport"

In het Sportpaleis kijkt iedereen vol lof naar Biles. "Ze oogt heel ontspannen, we hebben haar al veel zien lachen", merkt onze reporter Steffy Merlevede op."

Collega Sanne Wevers: "Veel bewondering voor haar"

De Nederlandse turnster Sanne Wevers ziet Simone Biles vanaf de eerste rij aan het werk op het WK in Antwerpen.

"We kijken met heel veel bewondering naar haar. We hebben heel veel respect voor het icoon dat zij is, de superster die zij is voor onze sport", vertelt Wevers in onze podcast.

"Biles is een rolmodel voor andere turnsters. Zij is degene die telkens weer de grens verlegt. Binnen de sport, maar ook naar buiten toe."

"Ze geniet weer en dat straalt ze ook uit", ziet Wevers.