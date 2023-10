Nu ook officieel: Simone Biles is de grootste gymnaste aller tijden, na nieuwe wereldtitel in Antwerpen

Simone Biles had vanavond een afspraak met de geschiedenis in het Sportpaleis. Met een nieuwe medaille zou ze de Wit-Russische gymnast Vitali Tsjerbo achter zich laten. Hij had er in de jaren 90 33 verzameld op WK's en Olympische Spelen.

In de meerkampfinale (een wedstrijd over 4 onderdelen) overtroefde Biles Tsjerbo met een 34e medaille, haar 21e WK-titel.

De 26-jarige Amerikaanse was opnieuw een klasse apart. Biles turnde nagenoeg 3 perfecte oefeningen, enkel op de vloer liep het heel even fout. De topgymnaste struikelde over haar benen. Ze schoot in de lach en turnde snel voort.

De misser speelde haar geen parten in de uitslag. Biles haalde hoogste score van de 24 gymnastes.

Titelverdedigster Rebecca Andrade uit Brazilië flankeerde haar op het podium met zilver, de Amerikaanse turnster Shilese Jones ging het weekend in met een bronzen medaille.