Gids voor de Ronde van Lombardije: Pogacar vs. Roglic vs. Evenepoel

Zo ging het vorig jaar

Pakte hij in 2021 nog uit met een Merckxsiaanse solo, dan hield Tadej Pogacar het een stuk bescheidener vorig jaar. De beslissing viel zoals verwacht op de Civiglio, maar deze keer kon hij Enric Mas niet afschudden. De Spanjaard deed nog een schuchtere poging om Pogacar in de finale de duvel aan te doen, maar de sprint was uiteindelijk kinderspel voor de Sloveen.

Parcours

Zoals de traditie het wil, wisselen Como en Bergamo elkaar jaarlijks af als start- en finishplaats. Dit jaar heeft Bergamo de eer om de renners op te vangen na 248 kilometer. Dat betekent ook dat de beruchte Madonna del Ghisallo niet aan het einde, maar helemaal in het begin ligt. Scherprechter wordt wellicht de Passo di Ganda (9,2 km met een gemiddelde van 7,3%). Op de top is het nog 32 kilometer tot Bergamo. Als de Ganda niet voor afscheiding heeft kunnen zorgen, is er nog altijd de Colle Aperto, die exact even steil is maar wel maar 1300 meter lang. Op 4 kilometer van de finish kan hier de beslissende snok gegeven worden.

Deelnemers

Tadej Pogacar probeert te doen waar enkel Fausto Coppi en Alfredo Binda in zijn geslaagd: 3 jaar op een rij zegevieren in Lombardije.



De concurrentie is wel niet van de poes. Primoz Roglic deelde in de Ronde van Emilia al een tikje uit aan zijn landgenoot, al kon hij in zijn vorige 4 deelnames nooit het podium halen.



Om een mogelijke Sloveense tweestrijd te doorbreken, hopen veel Belgische wielerfans natuurlijk op Remco Evenepoel. Die heeft nog altijd een onvereffende rekening openstaan met Il Lombardia na zijn horrorcrash uit 2020.



Het is nog maar de 6e keer dat Pogacar, Roglic en Evenepoel samen aan de start van een koers zullen staan. De 5 vorige keren kon Evenepoel nooit winnen.

Voor de rest is het lijstje schaduwfavorieten uitgebreid: Richard Carapaz steekt in een uitstekende vorm, maar winnen is moeilijk voor de Ecuadoraan. Dat kan zeker ook gezegd worden van Enric Mas, wiens palmares dit jaar nog maagdelijk wit is.



Misschien komt de concurrentie voor Pogacar wel uit eigen kamp, met Marc Hirschi, Juan Ayuso en Adam Yates. Of verrast zijn broer Simon Yates.

Een laatste naam die we niet mogen vergeten, is die van Thibaut Pinot, al was het maar uit nostalgie. De winnaar van 2018 zwaait af in de Koers van de Vallende Bladeren.