Monza haalt transfervrije Papu Gomez weer naar de Serie A

Papu Gomez was jarenlang een van de sleutelspelers bij Atalanta, maar in 2021 viel de Argentijnse aanvaller uit met trainer Gian Piero Gasperini.



Gomez werd "verbannen" naar Spanje, maar zijn avontuur bij Sevilla viel tegen. Zijn contract werd dan ook niet verlengd.



De transferzomer passeerde, maar niemand haalde de Argentijnse wereldkampioen op. Tot nu Monza.



De club werd in 2018 nieuw leven ingeblazen door de inmiddels overleden Silvio Berlusconi. Sindsdien werd de ene grote naam na de andere binnengehaald.



Zo zal Gomez ploegmaat worden van onder meer Roberto Gagliardini, Pablo Mari en Matteo Pessina. Hij heeft tot het einde van het seizoen om zich te bewijzen en nu wel een contractverlenging af te dwingen.