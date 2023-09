Vlaanderen wil met VIP2024-campagne zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen

Onder meer wereldkampioene wielrennen Lotte Kopecky was woensdag van de partij om op een lagere school in Eppegem het startseizoen te geven voor de VIP2024-campagne. De bedoeling is om in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs zoveel mogelijk Vlamingen in beweging te krijgen.

"De Spelen spreken tot de verbeelding van heel veel Vlamingen, zéker nu ze in 2024 in Parijs zo dichtbij plaatsvinden. Het is een unieke kans om massaal te mobiliseren en Vlaanderen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten”, zegt Ben Weyts.

"Onze topsporters zullen heel Vlaanderen sportief op sleeptouw nemen: dat kan op school zijn, op het werk, bij de sportclub of in de eigen stad of gemeente. Bijvoorbeeld de beste klas willen we dan ook echt trakteren op een trip naar de Spelen, zodat er nog wat meer Vlamingen in Parijs staan."

Scholen, bedrijven, sportclubs, steden en gemeenten kunnen zich binnenkort registreren om deel te nemen aan de uitdagingen en mee te dingen naar een VIP2024-status.

"Zo worden scholen uitgedaagd om bijvoorbeeld een Jeugdolympiade te organiseren. In de bedrijven gaan we op zoek naar olympische ambassadeurs, en van steden, gemeenten en sportclubs wordt een belevingsevenement met olympische insteek verwacht. Wie alle uitdagingen volbrengt, maakt kans op een trip naar Parijs, naast vele andere mooie prijzen", klinkt het.