Julien Leclercq naar 1/16e finales op British Open snooker, Ben Mertens uitgespeeld

Jamie Jones staat op de wereldranglijst 24 plaatsen hoger dan Julien Leclercq, maar aan de tafel was er maar één speler die de klappen uitdeelde en dat was de jonge Waal: 4-0.

Ben Mertens redde het tegen de Chinees Yuan Sijun niet. Hij kon geen enkele frame winnen in zijn eersterondematch.



Luca Brecel werd gisteren al in de kwalificaties uitgeschakeld op de British Open. Het is nog niet bekend tegen wie Leclercq uitkomt in de 1/16e finales.