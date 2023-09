RWDM en Union protesteren tegen 18.30 uur als aanvangsuur van inhaalderby volgende week donderdag: "Fans benadeeld"

De Zwanzederby is een begrip in het Brusselse voetbal. En na de promotie van RWDM zou die voor het eerst in jaren nog eens een affiche in de eerste klasse zijn.



Maar 18.30 uur als aftrapuur is een doorn in het oog van de clubs. Ze vinden allebei dat er veel nadelen verbonden zijn aan het "vroege aanvangsuur" en ze roepen op tot nieuw overleg met alle betrokken partijen, in casu de Pro League en rechtenhouder Eleven/DAZN.



"Ondanks de actie van onze beide supporterskernen wil de Pro League het aftrapuur van de Brusselse derby niet herzien", klinkt het.



"Zowel RWDM, als Union wil geen precedent scheppen, maar we zijn ervan overtuigd dat deze belangrijke Brusselse derby voor alle voetbalfans toegankelijk moet zijn en dus op een haalbaar uur dient gespeeld te worden."



De clubs hebben verschillende bezwaren, met één grote: "Naast de organisatorische en mobiliteitsproblemen waarmee de twee clubs te maken zullen krijgen, en het verlies aan inkomsten voor de thuisclub, worden onze supporters benadeeld."



"En de fans zijn voor ons de hoofdrolspelers van het voetbal. Dit is een wedstrijd waar zij al zeer lang naar uitkeken en die ze nu dreigen te missen door het vroege aanvangsuur."