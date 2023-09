Niet aan zijn proefstuk toe: Lazio-keeper Provedel kopte ook 3 jaar geleden al eens raak in de 95e minuut

Dat Lazio-doelman Ivan Provedel met een rake kopbal zijn team gisteren een laat punt schonk tegen Atletico is misschien wel minder een geluksdoelpunt dan het op het eerste gezicht leek. De 29-jarige keeper was immers niet aan zijn proefstuk toe: 3 jaar geleden kopte hij in de Serie B al eens raak voor Juve Stabia tegen Ascoli. Opvallend: ook toen viel de goal (2-2) in de 95e minuut.