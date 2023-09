Onwaarschijnlijke ontknoping: Lazio-doelman scoort in 95e minuut gelijkmaker tegen Atlético

Atlético, met Axel Witsel in de basis, was rond het halfuur op voorsprong gekomen via Pabio Barrios.



De troepen van Diego Simeone leken nadien lange tijd op weg naar een perfecte start, maar dat was buiten Ivan Provedel gerekend. De keeper van Lazio trok in minuut 95 mee bij een hoekschop en kopte de gelijkmaker in doel.