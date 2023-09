Golflegende Phil Mickelson getuigt over gokverslaving: "Was als een orkaan"

Phil Mickelson heeft heel wat successen geboekt op het golfterrein. Naast de baan kampte de 6-voudige majorwinnaar met een golverslaving.

Die kwam aan het licht in het boek van de Amerikaanse sportgokker Billy Walters. Hij onthulde dat Mickelson gedurende een periode van 30 jaar meer dan 1 miljard dollar had ingezet.

"Geld was nooit een thema want onze financiële zekerheid is nooit in gevaar gekomen", zegt Mickelson, "maar ik was zo afgeleid dat ik er niet kon zijn voor de mensen van wie ik hou. Ik heb hen veel pijn bezorgd. Mijn afwezigheid heeft veel leed veroorzaakt."