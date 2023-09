Diamond League-finale: Tsegay verpulvert wereldrecord 5.000 meter, weer Europees record Ingebritsen

Faith Kipyegon gold als een van dé figuren van het voorbije seizoen met liefst 3 wereldrecords. Waarvan in juni dat van de 5 km in Parijs: 14'05"20. Maar Tsegay, de wereldkampioene op de 10 km in Boedapest enkele weken geleden, deed bijna exact 5 seconden sneller: 14'00"21 is de nieuwe toptijd. Tsegay werd perfect gepiloteerd door enkele vooraanstaande hazen en het "wavelight" (lichttechniek langs de piste) en kwam solo aan. Ze loste op het eind de Keniaanse Beatrice Chebet, die zelf ook heel dicht bij het oude WR kwam met 14'05"92. Kipgyegon, ongeslagen dit seizoen en wereldkampioene op de 5 km, deed niet mee. Zij won gisteren de 1.500 meter in Eugene. Het persoonlijk record van Tsegay voor vandaag stond op 14'12"29, vorig jaar in Eugene won ze op het WK de 5.000 meter.

Weer Europees record Ingebritsen, nu op 3.000 m

Gisteren imponeerde Jakob Ingebrigtsen op de mijl met een Europees record en een bijna-wereldrecord, vandaag herhaalde hij dat kunststukje op de 3.000 meter.



De Noor klokte een Europees record van 7'23"63, 37 honderdsten van zijn recordtijd van juni. Dat was ook goed voor een beste wereldjaarprestatie en Diamond League-record. Hij won een bloedstollend duel met de Ethiopiër Yomif Kejelcha, die amper 1 honderdste na hem kwam.



De Oekraïense wereldkampioene Jaroslova Mahoetsjich sprong 2,03 meter hoog, daarmee zette ze de beste hoogte van het seizoen neer. De Australische Nicola Olyslagers sprong ook over 2,03 meter, maar had onderweg meer pogingen nodig.



De Keniaan Emmanuel Wanyonyi zorgde niet alleen voor de beste 800 meter bij de mannen van het jaar, de 1'42"80 het was ook zijn persoonlijk én een meetingrecord. Zijn vorige record was 1'43"20.



Ook bij de vrouwen was er de beste 800 meter van het jaar: Athing Mu liep een Amerikaans en meetingrecord van 1'54"97. De Jamaicaan Hansle Parchment finishte in de 110 meter horden in 12"93, niemand deed dit seizoen sneller.



Ook voor de Jamaicaanse Shericka Jackson op de 200 meter was er met 21"57 een meetingrecord, maar een mogelijk wereldrecord (dat ze op het WK en op de Memorial benaderde) zat er niet in. Het WR van Florence Griffith-Joyner is 21"34. Jackson liep wel de op 7 na snelste tijd ooit. Van de 8 beste tijden heeft ze er nu 5 op zak.



Ook een meetingrecord was er voor Femke Bol op de 400 meter horden, 51'98 was haar derde chrono ooit.