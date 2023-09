6,23 meter! Kijk hoe polsstokspringer Armand Duplantis zijn wereldrecord verbetert in Eugene

De 23-jarige Duplantis is een fenomeen. Als zoon van een Amerikaanse polsstokspringer en een Zweedse meerkampster/volleybalster zitten hoge hoogtes in zijn genen.



Sinds 2020 is hij wereldrecordhouder, toen hij Renaud Lavillenie voorbijging met 6,17 meter. Telkens doet hij er hier en daar wel een centimetertje bij, ondertussen nu al 7 keer.



De wereldbond World Athletics maakt al lang geen onderscheid meer tussen indoor en outdoor voor het wereldrecord.



Duplantis is dus een heel jaar goed: in februari ging hij over 6,22 meter op de meeting van Lavillenie in Clermont-Ferrand en nu op het eind van het jaar zet hij zijn wereldrecord nog wat scherper.



Hij had de competitie al gewonnen met 6,02 meter en ging daarna meteen bij zijn eerste poging over 6,23 meter. De omstandigheden waren ideaal met zon en 27 graden.



Ben Broeders zag dat het goed was. Onze landgenoot was een van 7 finalisten van de Diamond League: hij eindigde 6e met 5,52 meter, hij raakte niet over 5,72 meter.