Nederlandse renner Wesley Kreder kreeg 2 weken geleden hartaanval: "Ik voel me goed nu"

Wesley Kreder werd in de nacht van 28 op 29 augustus getroffen door de hartaanval. Zijn echtgenote en schoonfamilie verleenden de eerste zorg, voordat hij met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis in Eindhoven. Daar werd myocarditis vastgesteld, een ontsteking van de hartspier. Hij bleef enkele dagen in het ziekenhuis ter observatie en mocht op 6 september huiswaarts keren. Kreders gezondheidstoestand wordt nog op de voet gevolgd door een cardioloog en door de artsen van het Cofidis-team. Het is nog te vroeg om te spreken over zijn sportieve toekomst, maar dit seizoen komt Kreder alvast niet meer in actie. Hij is wel gemotiveerd om terug te keren naar het hoogste niveau. Binnen 1 à 2 weken zou hij geleidelijk weer korte ritjes met de fiets moeten kunnen maken.

Ik ging op 28 augustus naar bed en de volgende dag werd ik wakker in het ziekenhuis. Wesley Kreder

"Ik ging op 28 augustus normaal naar bed", vertelt Kreder het verhaal. "En de volgende dag werd ik wakker in het ziekenhuis. Het was heel vreemd om mezelf daar aan te treffen. Ik vroeg me af wat er was gebeurd." "Ik verbleef een paar dagen in het ziekenhuis, onderging verschillende tests en mocht vervolgens thuis verder herstellen. Nu voel ik me goed. Het is moeilijk voor te stellen dat ik 2 weken geleden een hartaanval heb gehad." "Ik ben intussen begonnen met buiten te stappen. Ik rust nog goed uit en hou me bezig met mijn twee kinderen (6 en 2 jaar oud)."

De dokters hebben me niet gezegd dat ik niet meer mag fietsen. Ik hoop binnen een week of twee weer te kunnen rijden. Wesley Kreder