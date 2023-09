Brigitte Becue over nieuwe rol als coach bij Vlaamse Zwemfederatie: "Er is nood aan visie op lange termijn"

De voorbije 3 jaar was Becue (50), die zwom op 4 olympische toernooien, hoofdcoach bij Leuven Aquatics. Nu zet ze dus een stap hogerop als coach bij de Vlaamse Zwemfederatie (VZF).

"Een grote uitdaging", beseft de Europese schoolslagkampioene van 1993 en 1995. "Normaal begin je als coach na de Spelen voor een periode van 4 jaar. Om zo te werken richting de komende olympiade. Nu zitten we al in het jaar van de Spelen en over 3 maanden is er al een eerste belangrijke selectiewedstrijd. We gaan ons best doen."

En de uitdaging is ook groot omdat het niet zo goed gaat met het zwemmen in ons land. Op het WK presteerden de Belgen ondermaats. "Ik was er niet bij dus het is moeilijk voor mij om daar uitspraken over te doen. Maar wat ik hier merk en ook hoor, is dat iedereen moe of zelfs oververmoeid was op het WK. Ik houd van hard en veel trainen, maar te veel is nooit goed. Ik denk dat daar de oorzaak lag."

Hoe wil Becue het dan wel aanpakken? "Ik blijf fan van hard trainen, maar je moet ook efficiënt trainen. We kunnen hier bijvoorbeeld elke dag onderwateranalyses doen, maar dat werd zelden gebruikt. Je moet ook verstandig zijn en niet iedereen hetzelfde programma geven bijvoorbeeld."