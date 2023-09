Eddy Snelders niet verrast door basisplaats Lukaku: "Tedesco toont hiermee hoe belangrijk hij hem vindt"

Welgeteld 19 minuten heeft Romelu Lukaku dit seizoen in de benen, maar toch komt hij straks aan de aftrap tegen Azerbeidzjan. Geen verrassing voor analist Eddy Snelders.

"Het is logisch dat je Lukaku ook zet als je hem oproept. We missen met Courtois en De Bruyne al 2 sterkhouders. Als Lukaku dan ook nog eens naast de ploeg zet, dan hou je toch een heel experimentele en weinig ervaren ploeg over."

Lukaku is stilaan aan het uitgroeien tot de talisman van Tedesco. "Hij heeft al in alle matchen onder hem gescoord."

"In de voorbije matchen is ook gebleken dat het zonder Lukaku een stuk moeilijker is. In Estland moest hij toch de Belgen over de streep trekken."

Snelders ziet er ook nog een extra meesterzet van Tedesco in. "Er is ten eerste geen discussie over de aanvoerdersband en de bondscoach toont hoe belangrijk hij Lukaku vindt, want hij zet hem zelfs na een minder actieve periode. Dat zijn ingrediënten die voor Lukaku belangrijk zijn om optimaal te presteren."

Het gebrek aan wedstrijdritme wordt volgens Snelders gecompenseerd door andere zaken. "Hij legt heel wat gewicht in de schaal, dwingt respect af bij zijn tegenstanders, boezemt hen angst in. Hij is fit en blessurevrij, waarom zou je hem niet laten spelen?"

Het veld in Azerbeidzjan is naar verluidt niet al te best. Schuilt daar geen (blessure)gevaar in? "Je kunt inderdaad je voet omslaan, maar ook op goeie velden kun je je blesseren."