Bondscoach geeft 2 namen prijs: Lukaku en Casteels spelen in Azerbeidzjan

Een dag voor de wedstrijd in Bakoe heeft bondscoach Domenico Tedesco een tipje van de sluier gelicht. Doelman Koen Casteels en aanvoerder Romelu Lukaku staan in de basis.

Lukaku heeft een zomer met transferbeslommeringen achter de rug. Sinds kort maakt hij deel uit van de Italiaanse club AS Roma.

"Romelu is onze leider en onze aanvoerder. Hij is klaar om te spelen en zal dan ook aan de match beginnen in Azerbeidzjan", zegt Tedesco.

"Met Roma heeft hij niet veel getraind", gaat de bondscoach voort, "maar individueel deed hij dat wel. Hij kan aan de wedstrijd beginnen."

"Of hij een hele wedstrijd speelt? Dat denk ik niet."

In doel vangt Casteels (VfL Wolfsburg) de blessure van nummer 1 Thibaut Courtois op.