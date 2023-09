Carrasco wuift kritiek op mensenrechten in Saudi-Arabië weg: "Ronaldo heeft daar toch ook een gewoon leven?

Van alle Rode Duivels maakte hij de grootste sprong in het diepe. Yannick Carrasco (30) koos deze zomer voor een transfer naar het Saudische Al-Shabab. Voor de afreis naar Azerbeidjan gaf de flankaanvaller duiding bij zijn veelbesproken overstap: "De mensenrechtenorganisaties? Ik sta niet achter wat ze zeggen."

Opvallend genoeg vroeg Yannick Carrasco zélf om een persconferentie te geven over zijn overstap naar Saudi-Arabië. "Ik wist dat iedereen naar mijn transfer zou vragen", lachte hij. "Dus besloot ik om het nu meteen voor alle media te doen. Dan moet in de toekomst niemand nog naar het waarom vragen." De hoofdvraag: waarom kiest de prille dertiger voor een avontuur in de woestijn, terwijl hij nog jaren aan de Europese top kan spelen? "Volgend jaar ben ik 31 en was ik in mijn laatste contractjaar bij Atlético ingegaan. Mijn enige concrete aanbod deze zomer kwam uit Saudi-Arabië. Bovendien zien we dat er veel meer blessures voorkomen in het voetbal, door het enorme aantal matchen. Ik heb voor zekerheid gekozen, risico's nemen wilde ik niet."

Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om bij goeie clubs te spelen, maar als er een blessure is... Yannick Carrasco

Maar zet de flankaanvaller dan niet te hard het financiële boven het sportieve? "Het is nog altijd een beroep", haalde Carrasco de schouders op. "Als er zo'n kans komt, denk je daar toch twee keer over na. Kijk, ik weet dat ik de kwaliteiten heb om bij goeie clubs te spelen, maar als er een blessure is..."

"Ik heb daarover gesproken met Axel Witsel, die geblesseerd geraakte net voor zijn laatste contractjaar bij Dortmund (Witsel scheurde toen zijn achillespees, red.). Je speelt nadien niet meer ontspannen en aan honderd procent. Dat gevoel had ik ook tijdens de voorbereiding. Ik hield me in - geen positieve zaak voor een voetballer."

Mensenrechten

Carrasco onderstreepte verder dat de Saudische competitie aan een sportieve opmars bezig is: "Er zijn veel Europese vedetten die daar spelen. Ik zie het dus niet meteen als een stap achteruit." Al is Al-Shabab natuurlijk wel geen FC Barcelona - de Spaanse topclub die lange tijd Carrasco leek binnen te halen.

"Ik heb er inderdaad enkele keren mee gebeld", knikte de flankaanvaller. "Maar Barcelona moest nog toelating van La Liga krijgen door hun financiële situatie. En ik hou wel van het avontuur. Eerder in China wist ik ook dat ik mijn niveau zou houden, waarom zou dat nu niet zo zijn?"

Ik ervaar zulke dingen liever zelf, zodat ik na verloop van tijd zelf een beeld kan vormen. Carrasco over kritiek mensenrechtenorganisaties