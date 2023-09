Red Dragons maken zich op voor volleybalgrootmacht Polen: "Niemand verwacht dat we winnen"

2 matchen gewonnen en daarna in de 1/8e finales tegen het beste land van de wereld: de EK's van de Yellow Tigers en de Red Dragons vertonen een opvallende parallel.



Maar waar we nu al weten dat de vrouwen het uiteindelijk niet haalden tegen latere winnaar Turkije leven de mannen nog altijd op hoop. Of toch een beetje.

"Polen is de nummer 1 van de wereld, het heeft een ongelooflijke ploeg", blikt Jolan Cox vooruit.

"Als je er al in slaagt om een paar spelers van hen uit te spelen, dan staat er nog altijd een bijna even ongelooflijke ploeg klaar aan de kant."

"Voor mij zijn ze samen met Italië de grote favoriet op dit EK", zegt Belgisch bondscoach Emanuele Zanini.