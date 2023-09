Red Dragons spelen Zwitsers hapje vlot binnen, zondag wacht hoofdschotel tegen Polen

België had zich met een sterke prestatie tegen Estland al verzekerd van een ticket voor de 1/8e finales. Omdat het niet meer kon stijgen in zijn poule was de match tegen het puntenloze Zwitserland eigenlijk overbodig.



Sterspeler Sam Deroo kreeg dan ook wat rust. Zo kwam er nog meer druk op de schouders van Ferre Reggers, misschien wel dé uitblinker tegen de Esten.



Maar tegen Zwitserland draaide het iets minder bij Reggers. Desondanks konden de Belgen de eerste set wel winnen: 25-20.



Toen het in de 2e set wat stroever verliep, haalde bondscoach Zanini Jolan Cox van de bank voor Reggers. Dat bleek het ideale medicijn. Cox bracht wat extra pit en werkte ook af tegen een hoog percentage.



Ook in de 3e set leken de Zwitsers de 20 punten niet te halen, tot het door een late stuiptrekking toch nog nodeloos spannend werd. Uitblinker Jolan Cox mocht het uiteindelijk afmaken.



België sluit zo de groepsfase af met 2 zeges op een rij. Zondag zullen de Red Dragons zichzelf moeten overtreffen tegen het machtige Polen, de vicewereldkampioen.