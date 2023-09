Zulte Waregem schuift coach D'Hollander na amper 4 speeldagen al opzij voor Euvrard

In de hoogste klasse wachtte Zulte Waregem heel lang om Mbaye Leye opzij te schuiven, maar zo lang wil het nu niet wachten in zijn poging om snel terug te keren op het hoogste niveau.

Frederik D'Hollander, die vorig seizoen het stokje overnam van Leye, krijgt na amper vier wedstrijden al de bons aan de Gaverbeek. Zulte Waregem verloor zijn eerste wedstrijd in de Challenger Pro League verrassend tegen Francs Borains.

Nadien volgden twee vlotte overwinningen - onder meer 0-5 tegen Seraing - en een gelijkspel tegen Dender, maar dat volstond niet voor D'Hollander om het bestuur te overtuigen.

Zulte Waregem schuift zijn coach opzij voor Vincent Euvrard, die vorig jaar de titel pakte in de Challenger Pro League met RWDM. Euvrard kreeg geen kans van de Brusselaars op het hoogste niveau en moet nu zijn kunststukje herhalen bij Zulte Waregem.

"De 7 op 12 werd niet gehaald met het verwachte spel", klinkt het bij Essevee. "Daarom zal vanaf morgen Vincent Euvrard onze spelersgroep verder kneden, de lijnen uittekenen en Essevee als T1 leiden. Het bestuur gelooft dat Essevee ook ervaring met deze competitie nodig heeft om te slagen."

"Met Vincent Euvrard (41) bouwen we nu verder aan de toekomst en halen we een kampioenenmaker in 1B binnen." Euvrard tekent een contract voor onbepaalde duur. Morgen leidt hij al zijn eerste training met Jonathan Alves en Frédéric Stilmant als assistenten.