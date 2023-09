BEKIJK: Verbluffend afstandsschot levert Dender na lang zwoegen punt op tegen Zulte Waregem

Vorig jaar zaten Davy De fauw en Timmy Simons nog samen op de bank bij Zulte Waregem, nu stonden ze tegenover elkaar. Elkaar verrassen was dan ook geen eenvoudige opdracht.

Dender deed toch zijn uiterste best in de openingsfase. Marzo trapte een eerste kans net naast, niet veel later moest Jelle Vossen een bal op de lijn redden.

Toch was het Zulte Waregem dat als eerste mocht juichen, al was het van korte duur. Scheidsrechter Vermeire keurde het openingsdoelpunt van Traoré na lang twijfelen af voor een eerdere fout.

Na opnieuw enkele goede kansen voor Dender (zonder succes), was het dan toch raak voor een efficiënt Zulte Waregem. Brüls schilderde de openingstreffer op het hoofd van Zinho Gano.

Ook na de pauze ging Dender nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Dat het in de lucht hing, bewezen de statistieken. Met een score van 2,76 voor expected goals mocht het toch zeker op de gelijkmaker hopen.

En dat viel uiteindelijk in de slotfase. Nicolas Rajsel waagde zijn kans vanop 30 meter en zag zijn afstandsschot over doelman Bostyn waaien. Het leverde een verdiend punt op voor de bezoekers.