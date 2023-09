Vroeger de pocherige transferkoning, nu een onzichtbare spilfiguur: hoe is het nog met Mogi Bayat?

In de voormiddag pronkte hij op Twitter met de nieuwe toptransfer van Anderlecht, een paar uur later kondigde de Iraniër een middenvelder voor Charleroi aan en 's avonds volgden nog vertrekkers bij Club Brugge en KAA Gent.

Maar dan brak in oktober 2018 plots Operatie Zero los, met de belangrijke makelaar als een van de hoofdbetrokkenen in het hele dossier - herinner u hoe de politie toen 200 lege horlogedozen vond in zijn woning.



Na de bom schuilde Bayat - nog steeds in afwachting van een proces - in de loopgraven. Op zijn befaamde Twitter-account verscheen sinds het schandaal geen enkele transfer meer, enkel wat zelfpromo voor liefdadigheidswerk tijdens de coronapiek in 2020.

Ook bij de Belgische fotoagentschappen is al ruim drie jaar geen kiekje van Bayat meer verschenen, het contact met journalisten lijkt doodgebloed.

Waar zit de man die vroeger overal was?