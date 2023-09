Van Aert, De Lie en Kopecky zijn speerpunten van Belgische EK-selectie in Drenthe

Remco Evenepoel is er niet bij op het EK. De wereldkampioen tijdrijden krijgt rust na de Ronde van Spanje.

Ook Tim Declercq, Jasper De Buyst, Jasper Stuyven, Edward Theuns en Nathan Van Hooydonck zijn aanwezig in Drenthe. Yves Lampaert zal naast de wegrit ook de tijdrit voor zijn rekening nemen met Van Aert.

Wout van Aert had na het WK wielrennen al zijn interesse getoond voor de EK-wegrit en -tijdrit en vormt nu het speerpunt van de Belgische selectie. Het EK wordt de afsluiter van zijn wegseizoen.

Van 20 tot en met 24 september vormt de VAM-berg de scherprechter op het EK-wielrennen in het Nederlandse Drenthe.

Kopecky mikt na WK-goud ook op EK-goud

Bij de vrouwen is wereldkampioene Lotte Kopecky de absolute blikvanger. Na haar triomf op het WK in Glasgow mikt ze ook in Drenthe op het goud.

Kopecky rijdt momenteel de Simac Ladies Tour als laatste voorbereiding op het EK.

Fauve Bastiaenssen, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Justine Ghekiere, Marieke Meert, Marion Norbert-Riberolle en Marthe Truyen staan Kopecky bij op het EK.

Kopecky en Sara Van De Vel verdedigen ook de Belgische eer in het tijdrijden in Drenthe.