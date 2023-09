Uitgestelde matchen van clubs in Europa worden eind september gespeeld

5 Belgische ploegen die nog actief zijn in Europa. Dat is uitstekende prestatie, maar het bezorgt de kalendermanager wel wat extra werk. Zo werden de matchen van die ploegen op speeldag 5 uitgesteld zodat ze zich optimaal konden voorbereiden op hun laatste match in de voorrondes.

Die wedstrijden worden in de laatste week van september ingehaald. Op 27 september om 20.45 uur is er Antwerp-Gent en een dag later is er ook de topper tussen Club Brugge en Genk.

Union haalt de Brusselse derby tegen RWDM in op 28 september, om half zeven.