Sepp GC Kuss, de rode bergengel in de Vuelta: wordt de glue guy eindelijk een rockster?

Dat Jumbo-Visma de rode trui na de eerste rustdag in de Vuelta in handen heeft, is geen donderslag bij heldere hemel. Dat Sepp Kuss in poleposition ligt, is dan weer wel verrassend. Tot waar rijkt de hemel voor de sierlijke klimmer met het engelengezicht?

Was het een bewuste tactische zet van Team Jumbo - Visma of was Sepp Kuss gewoon zichzelf? Kus(s)handjes en high fives links en rechts: afgelopen donderdag nam hij ruimschoots de tijd om zijn overwinning in Javalambre te vieren. In de eindafrekening kwam Kuss daardoor 8 seconden tekort om de rode trui over te nemen van Remco Evenepoel, een cadeautje dat koorknaap Lenny Martinez in dank aannam.

Zaterdag stond Kuss na Xorret de Cati alsnog in het rood te blinken en die koppositie heeft hij ook bij de start van de tijdrit vanmiddag nog in handen. Kuss als leider in het algemene klassement, het zijn beelden waar zijn vurige aanhangers al een poosje op zaten te wachten.

Naar analogie met Free Landa werd enkele jaren geleden GC Kuss (GC staat voor General Classification) gelanceerd en die beweging is nu helemaal roodgloeiend. Free Landa zag het levenslicht in de Tour van 2017. Mikel Landa was toen de meesterknecht van Chris Froome en leek die rol te kunnen overstijgen, maar de Spaanse berggeit zat gevangen in het ploegenspel van Sky. Een rapsong zoals bij Landa is er (nog) niet, maar op X (ex-Twitter) is GC Kuss wel een geanimeerd account. De volgers doen er alles aan om Kuss te "bevrijden" en willen hem in een rol als klassementsman manoeuvreren. Want volgens hen heeft hij zijn plafond nog niet bereikt. Zelfs Jumbo-Visma is intussen op de ludieke trein gesprongen en prikkelde met een transformatiefilmpje. Koren op de molen van de aanhang van Kuss, die naar eigen zeggen zelf ook moest wennen aan zijn facelift. En hij niet alleen. "Ik zag mijn vrouw (de Spaanse renster Noémi Ferré) vanochtend en ze zei dat ze me zelfs niet herkend had met die nieuwe rode kleuren", vertelde Kuss zondagmiddag vlak voor zijn eerste dag als leider in een grote ronde.

"Niet de spirit van een kandidaat-eindwinnaar"

Wielerfans en -analisten waren er heilig van overtuigd dat die dag als GC-leider ooit zou aanbreken, al heeft de minzame Kuss dat verwachtingspatroon altijd afgeblokt. Het Amerikaanse enigma zit als meesterknecht als het ware verstopt in alles wat het lichaam van een klassementsman verlangt. Die camouflagejas zit hem als gegoten. Waarom hij nog nooit zijn kans is gegaan als numero uno? "Ik heb niet de spirit van een kandidaat-eindwinnaar van een grote ronde", getuigde Kuss zelf een tijdje geleden. "Ik werk hard, maar je moet voor die rol ook ontzettend veel kleine opofferingen doen. Die detailzucht telt, elke dag opnieuw. Dat vreet energie, op en naast de fiets. Bij sommigen gaat dat vanzelf, bij mij niet. Of toch nog niet." Kuss zweert de stress dan ook graag af. "Als je voor een klassement rijdt, heb je zoveel te verliezen. Elke dag, elk moment. Hoe meer ik nadenk over wat ik kan verliezen, hoe zwaarder het wordt", vertelde hij afgelopen Tour bij AD.

Als je voor een klassement rijdt, heb je zoveel te verliezen. Hoe meer ik nadenk over wat ik kan verliezen, hoe zwaarder het wordt. Sepp Kuss

Onbaatzuchtig is de karaktertrek die op het lijf geschreven is van cool guy Sepp Kuss. Hij groeide op in Durango, een klein stadje in de bergen van Colorado. Naar het voorbeeld van zijn ouders stortte hij zich aanvankelijk op wintersporten zoals langlaufen en skiën, al was ijshockey eigenlijk zijn grote liefde. Alleen had de frêle Kuss zijn gabarit niet mee. In zijn thuisbasis is mountainbike de koning op twee wielen, veel meer dan de wegfiets. En ook dat speelgoed bracht Kuss snel in verleiding. Kuss zette zijn eerste stapjes bij Rally Cycling en werd in 2018 gedetecteerd door LottoNL-Jumbo, de voorloper van het huidige Jumbo-Visma. De switch van de VS naar Europa verloopt niet voor elke profsporter even gemoedelijk, maar Kuss stond er zelf voor te springen. "Ik wilde uit mijn comfortzone treden en wilde andere culturen en nieuwe inzichten ontdekken."

Glue Guy Sepp Kuss: "Hij verteert een spartaans regime slecht"

Die ontdekkingsreis heeft hij de voorbije jaren absoluut gedaan. En in deze Vuelta bespeurt hij een facet dat hij - bewust? - in de schemerzone heeft of had laten rijpen. Schuilt in de altijd goedlachse Sepp Kuss dan een volwaardige kopman? Brandende ambitie is één luik van het antwoord en dat vuur is niet altijd een steekvlam. Amusement en plezier hebben zijn mindset altijd gedomineerd, veel meer dan competitie of winnen. Een erfenis van het MTB-DNA in Colorado. Die funfactor kan dan ook een mogelijke interne vijand zijn. "Ook groepssucces maakt hem gelukkig", pareerde zijn mentor Chad Cheeney in het recente verleden al meermaals. "Sepp is de "glue guy". Niet de superster, wel de cruciale schakel in de achtergrond. Noem hem de lijm binnen een groep. Hij denkt aan de sfeer, aan een grap om de boel te ontmijnen. Hij laat het wiel draaien." Het lijkt een beetje haaks te staan op de pijlers en de winnaarsmentaliteit van Jumbo-Visma, maar ook bij de topploeg weten ze intussen goed genoeg hoe ze hun Amerikaanse parel moeten kneden. "Hij verteert een spartaans regime mentaal slecht", verduidelijkte head of performance Mathieu Heijboer onlangs nog in De Tijd. "We zoeken voor hem dus een programma waardoor hij competitief is zonder dat hij er psychologisch dreigt onderdoor te gaan."

Sepp is de "glue guy". Niet de superster, wel de cruciale schakel in de achtergrond. Noem hem de lijm binnen een groep. mentor Chad Cheeney

Het grote manco: zijn gebrekkige tijdrit

Incognito. Vanuit de luwte opereert hij dus het best. De evenwichtsoefening tussen die mentale gezondheid en de fysieke limieten kan op termijn alsnog uitmonden in een big bang. Of dat in deze Vuelta kan, is nog maar de vraag. Kuss, 28 jaar en eigenlijk een laatbloeier, is dit jaar al bezig aan zijn 3e grote ronde. In de Giro eindigde hij als meesterknecht van Primoz Roglic 14e, in de Tour was hij de engelbewaarder van Jonas Vingegaard. Ondanks een stevige val in de voorlaatste rit eindigde Kuss nog 12e in Parijs. In Spanje is er voorlopig geen vuiltje aan de lucht. Met zijn speelse coup de pédale fladdert Kuss door de Spaanse bergen, al vertoonde zijn pantser afgelopen weekend kleine barstjes. En vandaag - startuur 17.02 u - volgt de echte lakmoesproef in Valladolid. Een potentiële eindwinnaar van een grote ronde kan zich geen lacunes veroorloven. Zijn tijdrit is een groot mankement. "Sepp heeft er gewoon niet de souplesse voor en zal nooit in een comfortabele aerodynamische positie op zijn tijdritfiets zitten", gaf zijn mama al aan.

Sepp Kuss kwam zwaar ten val in de voorlaatste etappe van de Tour.

Staat de rockster straks op?

Remco Evenepoel is ervan overtuigd dat hij Kuss vandaag "2 minuten kan aansmeren" in de tijdrit van 25,8 kilometer. In de openingstijdrit van de Giro (19,6 km) eindigde Kuss op 2'09" van winnaar Evenepoel, in Cesena (35 km) gaf hij op dag 9 4'21" prijs bij de laatste krachttoer van zijn Belgische concurrent. Het zijn verschillen die veel vertellen over de verhoudingen, al zal Kuss deze tijdrit voor het eerst op een compleet andere manier benaderen. Als leider en als extra pion op het Nederlandse schaakbord. "In iedereen schuilt ergens ook een rockster", verklaarde zijn mentor in tempore non suspecto. "Als men op de juiste manier met Sepp werkt, dan kan dat vroeg of laat zijn vruchten afwerpen." Hoe sappig die vruchten nu al zijn, ontdekken we vanavond. En dan kan de Vuelta echt beginnen.