Onze landgenoot Léo Montulet steekt eindzege in Wereldbeker wildwaterkajak op zak

De Wereldbeker wildwaterkajak bestaat uit 6 manches, 3 classics en 3 sprints. Na elke wedstrijd worden punten uitgedeeld voor het algemeen klassement, de 4 beste punten worden opgeteld.



In juni vond er een classic (15') en een sprint (1') plaats in Italië, Monulet won in Mezzana de classic. Vorige week vonden er nog 2 classics in Lipno en 2 sprints in Ceske Budejovice plaats.



Montulet was goed voor een 1e en 2e plaats in de classics. Gecombineerd met zijn 9e plek in de sprint van Mezzana leverde dat de 26-jarige kajakker de Wereldbeker op. Hij had 10 punten meer dan de Sloveen Nejc Znidarcic.



De 20-jarige Belgische Clémence Hulpiau pakte in Ceske Budejovice brons in de sprint, goed voor haar eerste internationale succes.



De Belgische afdalingsploeg zet zo een punt achter een zeer succesvol seizoen. Lauranne Sinnesael veroverde de Europese titel bij de elite vrouwen, Lean Bogaerts de wereldtitel bij de mannen junioren.