Lean Bogaerts is wereldkampioen bij de junioren in het wildwaterkajak

België heeft een potentiële wereldtopper in het wildwaterkajak, net als het vlakwaterkajak een olympische discipline.



Op het WK voor beloften en junioren in Roudnice (Tsj) won Lean Bogaerts (17) de wereldtitel in de klassieke afdaling. Hij had meer dan een seconde voorsprong op de Tsjech Matyas Novak.



Zijn broer Joren, die ook getraind wordt door ex-olympiër Maxime Richard, viel bij de beloften net naast het podium in hetzelfde onderdeel.



Ook bij de vrouwen deed België het niet slecht, onder meer met een 6e plaats voor Marguerite De Hasque bij de K1 junioren.