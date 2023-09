Jan Vertonghen praat het uit met De Condé: "Dingen gebeurd die niet hadden moeten gebeuren"

KRC Genk viel al snel met zijn tienen na een tweede gele kaart voor Bonsu Baah. De eerste kwam er na een opstootje met Jan Vertonghen, die ook geel kreeg.



Zowel voor Anderlecht, als voor Genk waren die twee vroege gele kaarten en de zwakke leiding het begin van alle verdere onheil. Er volgden nog heel wat kaarten in een conflictueuze sfeer.



Helemaal op het eind probeerde Vertonghen Cuesta nog een kaart aan te smeren. Dat zinde De Condé niet, die na affluiten verhaal kwam halen bij Vertonghen aan de spelerstunnel. De verdediger reageerde met een duw.



De twee hebben het incident achter zich gelaten, Vertonghen stak ook de hand in eigen boezem in een tweet vanochtend. "Veel zaken gebeurd in emotie gisteren tijdens en na de wedstrijd die niet hadden moeten gebeuren, ook langs mijn kant. Dimitri de Condé gesproken. Kous af."



De Condé bevestigde even later: "Het was een goed gesprek tussen twee volwassen mensen. Zand erover. Tijd om opnieuw te focussen op het voetbal."



"De zwakke leiding had de match totaal niet onder controle en voelde die niet aan", had de Genk-man een uitleg voor het gespannen duel.



Mogelijk volgt er nog een staartje. Ref Bram Van Driessche heeft naar verluidt melding gemaakt van het voorval in zijn verslag, de bondsprocureur zal zich er nu over buigen.