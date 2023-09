Een buitenkansje: Anderlecht pikt Deense topkeeper Kasper Schmeichel (36) gratis op

De 36-jarige doelman – die in 2016 een sprookje schreef met Leicester City in de Premier League en 91 caps achter zijn naam heeft – verbreedt de Deense enclave bij paars-wit voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar.

Anderlecht heeft met Maxime Dupé deze zomer dan wel zijn eerste keeper gevonden. Toch was een grote naam als Schmeichel binnenhalen een welgekomen versterking.

Bij de Franse ploeg kwam hij wel 46 matchen in actie. Na een aanpassingsperiode toonde hij zijn kwaliteiten als shotstopper op de lijn.

Kasper Schmeichel zat sinds het einde van de internationale mercato officieel zonder club nadat zijn vorige werkgever, OGC Nice, resoluut koos voor Poolse belofte Marcin Bulka in doel.

Voormalige ploegmaats spreken altijd met zoveel lof en warmte over deze club.

"Ik heb met Jesper en Brian gesproken en ik was meteen erg enthousiast over wat ze hier aan het neerzetten zijn", vertelt Schmeichel op de website van Anderlecht.

"Anderlecht is een grote club en veel voormalige ploegmaats spreken altijd met zoveel lof en warmte over deze club. Het was iets waar ik echt deel van wilde uitmaken."

Ook CEO Sports Jesper Fredberg is opgetogen: "We waren al tevreden met de samenstelling van de kern, maar dit was een uitzonderlijke kans om een doelman met zoveel ervaring en métier binnen te halen."

"De komst van Kasper past binnen ons voornemen om concurrentie te creëren op alle posities. Kasper kan ons met zijn ervaring veel bijbrengen, zowel op als naast het veld."