Volleybalmatch in Nebraska zorgt met 92.003 fans voor nieuw toeschouwersrecord bij sportwedstrijd voor vrouwen

De wedstrijd tussen de universiteiten van Nebraska en Omaha werd gespeeld in het Memorial Stadium in Lincoln, Nebraska. Dat stadion is normaal voorbehouden voor American Football, maar werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een volleybaltempel.

Volleybal is immens populair in Nebraska, een staat met een kleine 2 miljoen inwoners. De universiteitsploeg van Nebraska heeft al meer dan 300 wedstrijden op rij voor een uitverkochte zaal gespeeld en geen enkele Amerikaanse ploeg doet beter qua toeschouwersaantal.

Niet toevallig lokte de "Volleybal Day in Nebraska", een evenement om de sport te promoten, dan ook een massa volk naar het Memorial Stadium. Er werd afgeklokt op 92.003 toeschouwers. Dat is een record voor een sportwedstrijd bij vrouwen.

Het vorige record stond nog niet zo lang in de boeken. In april 2022 daagden er 91.648 voetbalfans op in Camp Nou voor de Champions League-wedstrijd bij de vrouwen tussen Barcelona en Wolfsburg. Dat record is Barcelona nu dus kwijt.

Voor John Cook, de coach die Nebraska al naar 4 NCAA-titels in het volleybal loodste, was het een emotioneel moment. "Ik heb vandaag al een keer of 5 gehuild. Dit had niemand durven te dromen toen we het idee hadden om dat record te verbreken. Dit is echt geweldig", aldus Cook.