Nederland rouwt om voormalig Oranje-doelman Jan Jongbloed

Jan Jongbloed stond als keeper onder de lat bij DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Jongbloed maakte naam als "meevoetballende" keeper omdat hij tijdens de wedstrijden buiten het strafschopgebied kwam.

Hij staat in de recordboeken als de oudste speler in een wedstrijd in de Eredivisie. In september 1985 verdedigde hij op 44-jarige leeftijd het doel van Go Ahead Eagles.

Jongbloed verzamelde tijdens zijn carrière ook 24 caps voor Oranje. Hij was de doelman van Nederland op de WK's van 1974 en 1978.

Jan Jongbloed moest zijn loopbaan beëindigen nadat hij in 1945 een hartinfarct gekregen had tijdens de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Haarlem. Hij ging daarna aan de slag als trainer. Hij was assistent bij Go Ahead Eagles en werkte daarna als assistent en interim-coach bij Vitesse.

De zoon van Jongbloed, Eric-Jan, kwam in 1984 op het voetbalveld om het leven nadat hij was getroffen door de bliksem. Jan Jongbloed is 82 jaar geworden.