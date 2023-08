Dirk Demol en Tony Gallopin worden volgend jaar ploegleider bij Lotto-Dstny

Dirk Demol en Tony Gallopin hebben bij Lotto-Dstny allebei een contract ondertekend voor 2 jaar. Zij zullen er onder meer het vertrek opvangen van Allan Davis, die vorige week bedankt werd na verhalen over grensoverschrijdend gedrag.

De 35-jarige Gallopin is momenteel nog aan de slag als renner bij Lidl-Trek, maar zet eind dit seizoen een punt achter zijn profcarrière. Hij kent Lotto-Dstny goed, want hij koerste 4 jaar (2014-2017) in de kleuren.

Gallopin won bij het team een etappe in de Tour van 2014 en droeg toen ook de gele trui. Verder waren er zeges in Paris-Nice, de Ster van Bessèges en de GP Wallonië.

"Met Tony halen we iemand in huis die de ploeg kent en die vers uit het peloton komt", aldus CEO Stéphane Heulot. "Het is belangrijk voor de kern van ploegleiders om voeling te houden met de renners en met wat leeft in het peloton. Tony krijgt hier ook de kans om de stiel al doende te leren en te groeien als ploegleider."

De intussen 63-jarige Dirk Demol is evenmin een onbekende voor de ploeg en koerste bij het team in de jaren 90. Hij brengt een pak ervaring met zich mee na verschillende passages bij WorldTour-ploegen de voorbije jaren. Nu keert hij terug naar de Belgische formatie.

"Dirk kent het spel al jaren en leest de koers als geen ander. Hij kan terugvallen op jarenlange ervaring en brengt ons een pak expertise bij."