Allan Davis moet weg bij Lotto-Dstny na verhalen over grensoverschrijdend gedrag

"Zonder in te gaan op de details hebben we beslist om niet langer samen te werken met Allan", zegt Stéphane Heulot, de CEO van Lotto - Dstny.

"Lotto-Dstny heeft zijn eigen normen en waarden die we dagelijks in ons beleid en in het team hanteren. We hebben een lijn waar we niet van afwijken en we verlangen dat onze medewerkers zich daar aan houden."

De 43-jarige Davis kwam in een slecht daglicht toen er op sociale media screenshots opdoken van berichten die de ploegleider naar een vrouw had gestuurd. Hierop besloot Lotto-Dstny om zelf een onderzoek in te stellen naar grensoverschrijdend gedrag.