Union denkt niet aan troostprijs en is tevreden over mercato: "Voldoende kwaliteit en kwantiteit"

Na de 2-0 vorige week beschikt Union over goeie papieren. "Maar we spelen de return bij Lugano in een stadion dat nagenoeg leeg zal zijn. Daardoor mogen we het belang van deze match niet vergeten", waarschuwt CEO Philippe Bormans.

Mocht Union zich nog verslikken bij Lugano, dan wordt het nog opgevist in de Conference League. "We moeten vooral kijken naar wat voor een succes het zou zijn mochten we ons weer plaatsen voor de Europa League."

"Voor deze club, met dit budget, zou dat uniek zijn. Er is altijd een troostprijs, maar daar denken we niet aan."

Europa of Conference League: bepaalt die uitkomst wat Union in de laatste uren van de transferperiode nog kan of zal realiseren? "Neen, want we spelen sowieso evenveel Europese matchen", zegt de CEO.